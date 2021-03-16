Burhaniye’de kaldırımlar güzelleşiyor

Burhaniye’de Belediye bordür ve kaldırım taşlarını boyatmaya başladı. Burhaniye Belediyesi, ilçe genelindeki kaldırım ve bordür taşlarını boyarken, caddelere güzellik katıyor.

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere sokaklarda da boyama yapılırken, uygulama ilçeye canlılık katıyor. Sürücülerin trafik akışında sıkıntı yaşamaması için, canlılığını kaybeden kaldırım ve bordürler için harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, kurduğu ekiple yıpranan ve solan kaldırımları boyamaya başladı. Hava şartlarından kaynaklı solan ve gerek sürücü gerekse de yayalar için farkındalığını yitiren taşlar sarı ve beyaz renklerle damalı şekilde boyanarak cadde ve sokaklara canlılık getiriyor.

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