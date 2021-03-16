Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beyazlara büründü. Vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi.

Sındırgı'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hava sıcaklığının ani düşüşüyle kara dönüştü. Yüksek kesimlerde bulunan Kıranköy, Kepez, Düğüncüler, Devletlibaba, Yüreğil ve Kınık Aktaş kırsalında kar etkili oldu. Kepez kırsal mahallesinde vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdiler ve kardan adam yaparak çocuklar gibi kar topu oynadılar. Sındırgı Belediyesi kapalı kırsal mahalle yolu olmadığını açıkladı.

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