BAÜN ve İŞKUR’dan, mezunların istihdamına yönelik iş birliği

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Balıkesir Üniversitesi mezunların Balıkesir’de kalifiye iş gücü olarak istihdamına yönelik hayata geçirilen Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü projesi, İŞKUR iş birliğiyle yeni bir güç kazanıyor. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’un öncülüğünde, ÜniversiteKentSanayi İş Birliği çerçevesinde ortaya konulan proje kapsamında, kampüste BAÜN İstihdam Ofisi ve İŞKUR hizmet noktasının birlikte çalışacağı bir büro oluşturulacak.

Gerçekleştirilecek iş birliği çalışması kapsamında, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Nazım Balcı ve Müdür Yardımcısı Ali Kocagöz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, kurumlar arası gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, mezunların Balıkesir’de kalifiye iş gücü olarak istihdamı için Balıkesir Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün koordineli çalışması kararlaştırıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü projesinin kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini ifade ederken, ziyaretleri ve projeye verdikleri destek dolayısıyla İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı’ya ve Müdür Yardımcısı Ali Kocagöz’e teşekkür etti. İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki istihdam ofislerinin, İŞKUR ile birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirtirken, İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı’da projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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