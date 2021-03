Kazdağları'nda kıştan kalma, ilkbahar renkleri

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit körfezinin kuzeyinde yer alan Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İlkbahar mevsimine sayılı günler kala, karla kaplı Kazdağları, doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

Türkiye´nin gözde turistik alanları arasında yer alan Kazdağları, ilkbahar yaklaşırken görenleri büyülemeye devam ediyor. Kazdağları´nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, karla kaplı kazdağlarını fotoğrafladı. Kazdağları'nı fotoğraf sanatıyla uğraşanlar için 'bulunmaz bir nimet' olarak değerlendiren Şıvka, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şıvka, "Kazdağlarımız her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle Kazdağları, bizlere görsel bir şölen sunuyor. İlkbaharın bu ilk günlerinde, kış sezonunun son demlerini yaşadık ve bunları da fotoğraflarımıza yansıttık. Kazdağları´nda her bir yanında ayrı bir güzellik mevcut" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-16



