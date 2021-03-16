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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta “Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması” heyecanı

İHA

Ayvalık’ta “Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması” heyecanı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cihan Şişman Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi’nde iki ayrı kategoride “Nejat Hürbaş Hikâye Yarışması” düzenlendi.
Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla kütüphanenin kurucusu Kerim Erhan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi tarafından ortak organize edilen yarışmada, “Ayvalık, Mübadele ve İnsan” ve “Zeytin Diyarının Çocukları” konularının işleneceği öğrenildi.
Yarışmaya Ayvalık’taki ilkokulların 3 ve 4. Sınıflarının yanı sıra ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği öğrenilirken, yarışmada seçici kurulunda; ünlü yazar Feyza Hepçilingirler’in yanı sıra Adnan Saraçoğlu, Erdem Seçmen, Fatih Erdoğan ve Füsun Çetinel’in yer alacağı bildirildi.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de okullarda duyurarak katkı verdiği yarışmada birincilik ödülünün bin lira, ikincilik ödülünün 750 lira, üçüncülük ödülünün 500 lira olacağı, mansiyon ödüllerinin ise 250’şer lira olarak belirlendiği açıklandı.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, hikayelerin son gönderim tarihinin 18 Nisan olduğunu, sonuçların ise 19 Mayıs’ta açıklanacağını ve ödül töreninin de 29 Mayıs’ta gerçekleşeceğini söyledi.

Yazılan tüm hikayeler toplanıp kitap olacak
Yarışmada hikaye konularında özellikle zeytin ve mübadele seçimine yönelme sebeplerinin, çocukların, gençlerin, coğrafyanın öz kültürünü ve tarihini anlayabilme isteğini oluşturmak olduğunu belirten Erkan Cılak, “Mübadeleyi bilmeyen gencin buranın insanını anlaması mimarisini yorumlaması mümkün değildir. Zeytini, sızmayı, sırığı, deliceyi bilmeyen çocuğun bu toprakların değerini anlaması da mümkün olamaz. Biz istiyoruz ki, gençler kendi öz kültürlerinin gerçeğine yakınlaşsınlar. Ödüller elbette sembolik. Ama asıl ödül, jüri tarafından seçilen beğenilen tüm hikâyeleri kitaplaştırıp yayınlayacak olmamızdır” dedi.

“Bu yarışmadan ümitliyiz”
Pandemi, Eba TV derken falan digital dünyada çok zaman geçiren çocukların hayatla, tarihle bağlarının inceldiğini savunan Cılak, “Bunların yanı sıra günümüzde kitap okuma oranları zaten ortada. Çocuklarımızın hayal dünyası yavaşlıyor. Dijital dünya her şeyi zaten sunduğu için, hayal edemiyorlar. Oysa hayal olmazsa hiçbir şey olmaz. Biz çocuklarımızın hayal kurabilmelerini önemsiyoruz. Okursa hayal eder, hayal ederse; yazar, çizer, üretir ve tabiî ki de düşünür de... O yüzden de bu yarışmadan son derece ümitliyiz. Belki güzel bir sonuç alırız, belki gelenekselleştiririz. Yazmaya çabalayan genç, önce okumayla kendine o alanı oluşturabilecektir. En azından bizim ümidimiz bu yöndedir” diye konuştu.
İlgilenenlerin, yarışmaya katılım koşullarını Ayvalık Belediyesi Web sayfasından veya https://ayvalik.bel.tr/etkinlikler/nejathurbashikayeyarismasi/ linkinden öğrenebilecekleri belirtildi.

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