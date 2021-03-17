Çanakkale savaşlarında kullanılan gazi top Edremit’te restore edilecek Hurdalıkta bulunan gazi top Edremit Belediyesi tarafından restore edilecek

Çanakkale savaşlarında ve millî mücadele döneminde kullanılan tarihî top Edremit Belediyesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bir hurdalıkta bulunan top belediye müzesi tarafından restore edilecek.

Çanakkale Savaşı’nda kullanılan, milli mücadele döneminde Edremit’e getirilen tarihî top Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’ne teslim edildi. Osmanlı döneminde ordu envanterine giren Çanakkale zaferinde de kullanılan tarihî top uzun yıllar âtıl bir durumda bekledikten sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı ile yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" romanına ve Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in "Ölmez Ağacının Evi" romanına konu olan top, aslına uygun olarak yapılacak bakımın ardından ilçenin kültürel değerleri arasında yerini alacak.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Bu topu Sıdıka Erke Etnografya Müzemize getirdik. Yıllardır âtıl durumda olan topumuz müzemizde teşhir edilecek. Millî mücadele döneminde Edremit’te kazandırılan Kuvai Milliye şehri Edremit’imizin Sıdıka Erke Müzesinde sergilenecek. Edremit’te yaşamış yazarımız Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf’una konu olan bu top bundan sonraki dönemde vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak” dedi.

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur da topun detayları ile ilgili bilgi verdi. Dokur, “Yaptığımız araştırmalarda Fried Krupp firmasının ürettiği Alman, Avusturya Macaristan ve Osmanlı ordularında kullanıldığı anlaşılan bu top, uzun yıllar Edremit kent hafızasında yerini almış olan bir toptur. Edremit’teki Kuvai Milliye kahramanlarını temsil eden bir toptur. Ayrıca 9 Eylül Edremit’in kurtuluş gününde halka teşhir edilen gururumuzdur. Söz konusu bu topun Çanakkale savaşlarında da kullanıldığı aşikâr. Çünkü Osmanlı ordusunun envanterinde olduğu belli. Üzerinde Arapça harfler var. Aziz şehitlerimizin ruhuna ithafen biz de bu topu onaracağız. Eski hâline getireceğiz” dedi.

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