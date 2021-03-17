Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 5 zanlıyı yakaladılar. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit ve Gönen İlçelerinde 16.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 16.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yapılan 4 ayrı çalışmada, 5 şüpheli şahıs yakalanmış, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 2 şahıs adli kontrol kararı ile 2 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 14,89 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 1,73 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

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