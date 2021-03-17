Ayvalık’ta Başkan Çakırca’dan esnafa şok baskın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilçedeki esnaflara şok baskınlar düzenleyerek Balıkesir Valiliği öncülüğünde alınan Kovid19 önlemlerini denetledi.

İlçe merkezi ile bazı mahallelerde yaptığı denetimler sırasında esnafa kolonya ve maske dağıtımı da yapan Başkan Çakırca, yaptığı baskın gibi denetimler sırasında esnaf ve sanatkârların Kovid19 önlemlerine harfiyen uymasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “Kontrollü Nomalleşme” sürecinde yayınlanan Koronavirüs haritasında Balıkesir’in kırmızı renkle gösterildiğini ve bu yüzden de hastalığın yayılımında çok riskli kentlerden biri olduğunu hatırlatan Melih Çakırca, sorunun çözümünün alınan önlemlere tam riayetle mümkün olabileceğini savundu.

Balıkesir gibi Ayvalık’ta da 6 kırsal mahallenin Kovid19 salgını nedeniyle karantina altında tutulduğunu belirten Çakırca, bu yüzden de Ayvalık genelinde başta ilçe esnaf ve sanatkârları olmak üzere, her vatandaşın kurallara tam anlamıyla uyarak vaka sayılarını en aza indirebilmek için mücadele etmesi gerektiğini belirterek, bunun için en önemli adımın da; ‘MaskeMesafe ve Hijyen’ olduğuna işaret etti.

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