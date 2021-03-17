Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek

DHA

Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek


Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)ÇANAKKALE´de Osmanlı döneminden kalan ve cumhuriyetin ilk yıllarında ramazan topu olarak kullanılan eser, Edremit Belediyesi tarafından Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi´ne teslim edildi. Bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra bir dönem tarihine tanıklık eden top müzede sergilenecek.
Edremit Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına, Osmanlı döneminde çeşitli savaşlarda kullanılan bir topu, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi´ne teslim etti. Uzun yıllar ramazanda iftar saatini bildirmek için kullanılan ve `Ramaz Topu´ olarak bilinen top daha sonra bir depoda kaderine terk edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan´ın talimatıyla bulunduğu depodan çıkartılan topun bakım ve onarımının ardından ziyarete açılacağı bildirildi.
ROMANLARA KONU OLDU
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, topun tarihi hakkında ayrıntılı bilgi toplamaya başladıklarını belirterek asıl ününü cumhuriyet döneminde kazandığını söyledi. Canlı, "Sabahattin Ali'nin `Kuyucaklı Yusuf´ ve Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in `Ölmez Ağacının Evi´ romanına konu olan `Ramazan Topu' bakımı yapıldıktan sonra müzede, kentin kültürel değerleri arasında yerini alacak. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde Edremit´in tarihinde yer etmiş manevi değerlere sahip çıkıyoruz. Top, bundan sonraki dönemde de kentin yaşayan hafızası olarak sergilenecek" dedi.
KENTİN ORTAK HAFIZASI MÜZEDE
Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur ise, topun kentin ortak hafızasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Yaptıkları araştırmaya göre  1811'de Almanya´da kurulan Friedrich Krup firmasının ürettiği ilk toplardan olduğunu söyleyen Dokur şunları anlattı:
"Bu topları, tarihte daha çok Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı ordusu  kullandı. Ancak uzun yıllar Edremit´in kent hafızasında yerini almış olan tarihi bir toptur. Edremit´te Çanakkale ve Kuvai Milliye kahramanlarını sembolize eder. Cumhuriyet döneminde ise bir şehir rengi olarak iftarlar, bu topun patlamasıyla açılırdı. Şehrin kurtuluş günü 9 Eylül´de ise halka teşhir edilirdi. Topun tarihi ve kullanıldığı alanlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Osmanlı döneminden kaldığı çok belli. Topun üzerinde Osmanlıca envanter kayıtları bulunuyor. Tarihimizin ve şehitlerimizin anısına biz de topa gereken değeri verip, artık müzede sergileyeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-03-17 17:32:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Balıkesir kesintisiz içme suyuna kavuşuyor
Balıkesir'de günde 60 ünite kan toplanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de günde 60 ünite kan toplanıyor
Susurluk'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Susurluk'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
Sarımsaklı Yardımlaşma Derneği’nden Çanakkale şehitleri için hayır yemeği
YEREL HABERLER Sarımsaklı Yardımlaşma Derneği’nden Çanakkale ...
Belediyeden Burhaniye minibüs ve servis şoförlerine alışveriş kartı desteği
YEREL HABERLER Belediyeden Burhaniye minibüs ve servis şoförlerine ...
Şahinderesi temizleniyor Edremit’te dere temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinderesi temizleniyor Edremit’te dere temizliği ...
Ayvalık’ta Başkan Çakırca’dan esnafa şok baskın
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Başkan Çakırca’dan esnafa şok baskın
Başkan Arslan "Dalyan’ın satışını reddediyoruz" Dalyan için ortak akıl
YEREL HABERLER Başkan Arslan "Dalyan’ın satışını ...
Burhaniye’de kan bağışları eskisi gibi
YEREL HABERLER Burhaniye’de kan bağışları eskisi gibi
Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı
YEREL HABERLER Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı
Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne dedi
YEREL HABERLER Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne ...
Manyas’ta arı üreticisine yem desteği
YEREL HABERLER Manyas’ta arı üreticisine yem desteği
Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı ...
BAÜN Hastanesi'nde riskli beyin ameliyatı başarıyla yapıldı
YEREL HABERLER BAÜN Hastanesi'nde riskli beyin ameliyatı başarıyla ...
Çanakkale savaşlarında kullanılan gazi top Edremit’te restore edilecek Hurdalıkta bulunan gazi top Edremit Belediyesi tarafından restore edilecek
YEREL HABERLER Çanakkale savaşlarında kullanılan gazi top Edremit’te ...
Burhaniye'de yağmur suyu ekibi 24 saat görevde
YEREL HABERLER Burhaniye'de yağmur suyu ekibi 24 saat görevde
Ayvalık Belediyesi’nden önemli bir hizmet anlayışı “Çağırın gelelim”
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nden önemli bir hizmet anlayışı ...
Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu
YEREL HABERLER Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu
Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallede yaşayanlar kızılcık hoşafı içiyor
YEREL HABERLER Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallede yaşayanlar ...
Ayvalık’ta “Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması” heyecanı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması” heyecanı
Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor Lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar oluştu
YEREL HABERLER Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor Lodos ...
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
YEREL HABERLER Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan ...