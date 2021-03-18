(Özel) Gidip de dönemeyen 320 şehit için anıt yapıldı

Balıkesir’in Bigadiç Kaymakamlığın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye tarafından 69 mahalleye Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olan 320 kahraman vatan evladı için anıt yapıldı.

Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olan 1845 yaş aralığındaki kahramanların isimleri ait oldukları yerleşim birimlerinde hazırlanan anıtlarda yaşatılacak. 3 yıl süren çalışma sonucu “Gidip de dönemeyenler” olarak anılan 320 kahraman şehidin isimleri tek tek belirlenerek soy kütüğüne uygun bir şekilde, ait oldukları 69 mahalleye şehitlik anıtı yapıldı.

Proje koordinatörü Dörtyol Okulu Müdürü Hasan Şayık projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Millî Savunma Bakanlığının listelerinde yaklaşık 190200 tane Bigadiçli’nin şehit olduğunu biliyoruz, ama Balıkesir ili Bursa’dan sonra Çanakkale harbine en çok asker gönderen bir vilâyet. Bigadiçli özellikle Balıkesir’in ilçeleri arasında en çok şehit veren bir ilçedir. Köylerimizden çok gidip de dönemeyen var, ama bunları tespit edemiyorduk. Şimdi soy kütüklerine girip bakabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Bu kapsamda bir proje oluşturduk, projenin koordinatörü de bendim. 2018 yılından 2020 yılına kadar 2 yıllık bir sürede Bigadiç’in hemen hemen bütün mahallelerini taradık. Mahallelere giderek orada mülakatlar yaptık, yine mahallelerde özellikle yaşlılarla görüştük. Bu yaşlılarımız Çanakkale’ye gidip de dönmeyenlerin sülalesi olarak biliniyordu. Mesela işte Esen Mahallesinde 41 Çanakkale şehidi var. Bunlar kayıt altına alınmış, onlar orada bir tane köy muhtarı kendisine görev addetmiş onları hep kayıt altına almış ve bu kayıtta günümüze kadar da saptanmış. Oradaki çalışma kolay oldu ama bir Çekirdekli mahallesinde, bir Kırca mahallesinde yaşlılarla mülakat etmek zorunda kaldık. Mülakatımızda da tespit ettiğimiz mesela Sarıkız Sülalesinden Süleyman Efendi Çanakkale’de şehit olmuş. Biz bunun soy kütüğüne torunları vasıtasıyla soy kütüğüne girdik oradan tespitimiz oldu. Nüfus Müdürlüğünün belgelerini bize açtılar. Oradaki çalışmalarımızla birlikte yaklaşık 320 tane Bigadiç’deki vatan evladımızı şehidimizi tespit etmiş olduk” diye konuştu.

“Büyük dedemin Çanakkale’de şehit olduğunu proje sayesinde öğrendim”

Şehit yakını Gürol Ürker ise proje sayesinde büyük dedesinin Çanakkale’de şehit olduğunu öğrendiğini kaydederek, “Yukarı Çamlı köyündenim, Hasan Bey’in projesi sayesinde bende büyük dedemin Çanakkale’de şehit olduğunu öğrendim. Dedem annemin babası bize anlatırdı; babasının Çanakkale’ye gittiğini, kendisi o zamanlar bir yaşındaymış. 1914 doğumlu dedem, büyük dedemde 1915 yılında Çanakkale’de şehit olmuş. Biz şehit olduğunu daha düne kadar bilmiyorduk. Tabi bunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorduk. Dedem geri gelmemişti, sağ olsun Hasan Bey bu projeyle karşımıza çıktı, bizlere yardımcı oldu. Dedemin de, büyük dedemin de şehit olduğunu öğrendik. Sağ olsunlar köyümüze de bir tane anıt yaptılar, şu an anıt köyümüzde gururla yerinde duruyor” ifadelerini kullandı.

Şehit yakını Sibel Dinmez de şehit olan dedesi adına anıt yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bademli Köyündenim. Dedemin şehit olduğunu babaannemden bizzat kendim dinledim babasının şehadetini. Babaannemden dinlediğim en gurur verici en güzel şeylerdi bunlar. Peygamber ordumuzda iki tane şehidimiz var. Biri dedem 1915 Çanakkale şehidi, bir tanesi de 2018’de kaybettiğim yeğenim Okan. Dedemin şahadetini biliyordum ama Çanakkale’de hangi mıntıkada olduğunu, hangi mıntıkada şehit olduğunu bilmiyordum. Onu bu proje sayesinde öğrendim. En son belediyemizin projesiyle düzenlenen gezilerde Çanakkale’ye gittiğimde dedemin Şahin mıntıkasında ismini gördüm çok duygulandım. O zaman rehber eşlik etti bize ama ben rehberi hiç dinlemiyordum. Sürekli dedemle birlikte gezdim. Çünkü onun orada şehit olduğunu öğrenmiştim. Ben Mehmet Akif’in İstiklal Marşının altıncı kıtasıyla cevap vermek istiyorum: “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı/ Düşün altında binlerce kefensiz yatanı/Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır Ata’nı/Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.” Ben şehit kızıyım, incitmem atamı, vermem dünyaları alsam da bu cennet vatanı” şeklinde duygularını aktardı.

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