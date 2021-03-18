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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitler dualarla anıldı

İHA

Şehitler dualarla anıldı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü ile Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi. Şehitler Anıtı’na çelenk konularak başlayan törende daha sonra şehitlik defteri imzalanıp, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Koronavirüs dolayısıyla sınırlı sayıda katılımın olduğu törende şehitler için dualar edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz’in yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir ile protokol üyeleri katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Hava Pilot Binbaşı Ekrem Çekin Çanakkale Zaferi’nin şanlı tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türk Milleti dünyanın ders alacağı birçok destan yazdı
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Hava Pilot Binbaşı Ekrem Çekin yaptı. Çekin mazisi insanlık tarihiyle başlayan Türk milletinin dünya tarihine unutulmayacak, ders alınacak birçok destan yazdığını söyledi. Çekin şunları kaydetti:
“Mazisi insanlık tarihiyle başlayan Yüce Türk Milleti dünya tarihine unutulmayacak, ders alınacak ve yaşatılacak birçok destan yazmıştır. Ancak, bir benzeri dahi yoktur ki; insan dayanıklılığı, inisiyatifi, cesaret ve kararlılığı bir ülkenin geleceği üzerinde bu kadar tesirli olsun. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı Kurtuluş Savaşı’mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Yüce Türk Milleti’nin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı, Türk milletinin kaderinin ve zamanın akışının değiştiği tarihi bir olaydır.

“Bir milletin onuru ve bağımsızlığı şehit kelimesinde gizli”
Bir milletin gücü, saygınlığı, onuru, bağımsızlığı ve mutluluğu şehit kelimesinde gizlidir. Aziz vatanımızı kanı ve canı pahasına şan ve şerefle korumuş ve en kutsal mertebeye ulaşmış Aziz Şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında bu büyük millet şehit olmayı her zaman bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizesi bu anlayışımızın bir göstergesidir. Bağımsız bir devlet olarak atalarımızın bizlere emaneti olan bu topraklarda dünyanın saygın devletlerinden biri olarak yaşamamızı şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz.

“Gururluyuz ki bileği bükülmeyen Mehmetçiğe sahibiz”
Gurur duyuyoruz; çünkü onlar bu kutsal vatanı ve şanlı al yıldızlı bayrağı canlarını feda ederek bize emanet ettiler. Kıvançlıyız; çünkü öleceğini bile bile gözünü bile kırpmadan düşman üzerine giden, dünyada bileği bükülemeyen en cesur ve en şerefli askerlere; Mehmetçiğe sahibiz. Onlar; Çanakkale’de, İnönü’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da Mustafa Kemal ile yokluklar içerisinde destan yazdılar. Onlar, Büyük Taarruzla Yunan’ı denize dökerek Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşini ölümsüzleştirdiler. Onlar; Kıbrıs’ta paraşütlerle ölüm makinelerinin üzerine korkusuzca atladılar. Ve Onlar içeride ve dışarıda, bölücü eşkıyaya karşı amansız bir mücadele vererek şehit oldular.” Sen güneşimizsin bizim ey meçhul şehit. Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kore’de, Kıbrıs’ta.”

“Şehitlerimizin hakkını ödeyebilmek için vatanımıza sahip çıkmalıyız”
Onların hakkımı ödeyebilmemiz için bize bıraktıkları emanetlerine, Cumhuriyetimize, bayrağımıza ve kutsal vatanımıza sahip çıkmalıyız. Türk milletine ve aziz vatanımıza karşı oynanan oyunlar geçmişte var olduğu gibi bugün de devam etmektedir, gelecekte de bitmeyecektir. Ülkemizi bölme hayalinde olanlar Mehmetçik olduğu sürece asla emellerine ulaşamayacaktır. Türk milletinin karşısına hiçbir zaman tek başına çıkmaya cesaret edemeyenler, sinsice terör örgütlerine kucak açmaktadırlar. Savaş meydanlarında omuz omuza çarpışmış bu milletin evlatlarını bölmeye, birbirine düşman etmeye, bugüne kadar kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Şu iyi bilinmelidir ki; son Mehmetçik şehit olmadan aziz vatanın toprağının bir zerresi dahi kimseye yar olmayacaktır.

“Türk Milleti 15 Temmuz’da darbecilere unutamayacağı bir ders verdi”
18 Mart Şehitler Günü nedeniyle bir konuya da özellikle vurgu yapmak istiyorum; Türkiye, 15 Temmuz’da çok karanlık bir gün yaşadı. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren kahraman Türk halkı meydanlara indi. Demokrasisine, cumhuriyetine, geleceğine, namusuna, şerefine sahip çıktı ve darbecilere unutamayacakları bir ders verdi. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; o gece Türk milleti sadece bir darbeyi önlemekle kalmamış, aynı zamanda ülkesini bir işgalden kurtarmıştır. Gelecek nesiller, 15 Temmuz demokrasi direnişinin kahramanlarını asla unutmayacaktır.

“Evlatlarınızla ne kadar övünseniz az”
Saygıdeğer şehit yakınları; sizler şehit anaları, babaları ve yakınları olmanın gururunu, şerefini ve beraberinde hüsnünü yaşarken sizlere bu onuru yaşatan evlatlarınızla ne kadar övünseniz azdır. Vatan için şehit olmak, görevlerin en kutsalı, rütbelerin en büyüğü, Türk’e has mertlik ve kahramanlığın sembolüdür.

“Aziz şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz”
Aziz Şehitlerimiz; sizler yüzlerce yıldan beri sürüp gelen mücadelede bu kutsal vatan uğruna kanınızın son damlasına kadar topraklarımızı koruyacağınızı ve şanlı Türk bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağınızı tüm dünyaya gösterdiniz. Bu büyük millet ve aileleriniz sizlerle ne kadar övünse azdır. Yüreklerimizde yaktığınız ateş, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, Atatürk ilke ve inkılaplarına yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze ebedi kaynak teşkil etmektedir. Aziz Şehitlerimiz, emanetlerinize gözümüz gibi bakamaya, vatan için akıttığınız aziz kanlarınıza layık olmaya çalışacağımıza ve savunduğunuz değerleri savunma görevi aldığımıza, yanınıza gelmek için bir an bile tereddüt etmeden göreve hasır olduğumuza ant içeriz.

“Tüm şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz”
Bu vatan için canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin tüm yakınlarına baş sağlığı, sabır ve metanet diliyoruz. Tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı
Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Vali Hasan Şıldak. Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz Şehitlik Defterini imzaladı. Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Garnizon Şehitliği’nde Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek şehitler için dua edildi. Duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakan iy protokolü, şehit ailelerine bir kez daha sabırlar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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