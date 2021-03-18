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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık'ta Çanakkale şehitleri törenle anıldı

İHA

Ayvalık'ta Çanakkale şehitleri törenle anıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale zaferi ile Çanakkale şehitleri törenle anıldı.
Şehitlik anıtında düzenlenen törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG.KD. Binbaşı Sadun Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Savaş Sağtaş, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, siyasî parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleriyle gaziler katıldı. Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Sağlık Asteğmen Mahmut Tanak, hür bir vatan ve dalgalanan bir bayrak teslim etmek için, göğsünü düşmana siper etmiş, vatan toprağı için seve seve can vermiş aziz şehitlerin manevî huzurunda bulunmaktan duyduğu sevinci ifade etti.
Asker için, vatan hizmetinde savaş veya barış hâlinin olmadığını belirten Tanak, “Askerin tek ülküsü, Türk istiklâl ve cumhuriyeti uğrunda, vazifesini her ne pahasına olursa olsun yerine getirmektir. Bugün Türk’ün ilelebet var olma mücadelesinde, ihtişamlı bir timsal olan Çanakkale zaferinin 106. yıldönümüdür. Bugün maneviyatın, inancın ve Türk’ün askerî gücünün matematik ölçülerini altü üst ettiği gündür. Bugün birkaç saat içinde, yarım günlük yolu ‘marş marş’ komutuyla kat eden alay komutanından erine kadar toprağa düşen 57. Alayın günüdür” dedi.
Mahmut Tanak konuşmasına şöyle devam etti;
“Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran şehadetiniz, size olan bağlılığımızı daha da arttıracak olan kutsal emanetiniz olan Türk vatanını, ilelebet hür kılacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki; Çanakkale’ler, sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir. Bizler haykırdık, şehitlerimizden aldığımız güçle yine haykırıyoruz; Mustafa Kemal’in Mehmetçikleri dün yenilmedi, sonsuz dek yenilmez. Türk’ün hududu asla geçilmez. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu topraklara can, şükran ve vicdan borcumuz vardır”
Kur’anı kerim tilâvetinin ardından şehitlerin ruhları için dualar edildi.

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