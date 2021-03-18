18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü Manyas’ta kutlandı

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Manyas ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manyas’ta törenler ilçe protokolü ve gazilerin katılımlarıyla Atatürk Anıtına Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ve Belediye Başkanı Tancan Barçın'ın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Gaziler Derneği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Törene Manyas Cumhuriyet Savcısı Burak Anıl Akyüz'de katılırken, Manyas Müftüsü Ahmet Altacı ile ilçe merkezinde görevli din görevlileri ilçede bulunan Şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek Kur'anı Kerim okuyarak, dua ettiler.

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