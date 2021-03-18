Sındırgı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

Paşinyan'a bir kötü haber daha!

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Sındırgı’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında başlayan törene; İlçe Kaymakamı Zafer Oktay , Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenler, şehitlik ziyareti ile devam etti. İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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