'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu



Muammer İRTEM/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de, 1996 yılında meydana gelen `Susurluk kazası´ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe´nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut´un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na sevk edildi.

Balıkesir Barosu´na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut´un Susurluk´taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut´un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut´un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut´un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

`SUSURLUK KAZASI´ DAVASINDA KAMYON SOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU

Avukat İsmail Kavşut´un, 3 Kasım 1996´da Susurluk´ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı´nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe´nin avukatlığını yaptığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Muammer İRTEM

2021-03-18 21:27:09



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