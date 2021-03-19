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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

İHA

Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

Susurluk’ta avukatlık yapan İsmail Kavşut (60) bu akşam evinde ölü olarak bulundu.
Susurluk’ta avukatlık yapan İsmail Kavşut’tan sabah saatlerinden beri haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde kontrol için evine gitti. Eve gittiklerinde kendisine ulaşılamaması üzerine eve giren yakınları, acı tablo ile karşı karşıya kaldı.
Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Acil 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, 60 yaşındaki avukatın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından İsmail Kavşut’un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Avukat İsmail Kavşut 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazada kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yapmıştı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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