Balıkesir'de PKK/KCK propaganda yapan 7 şahsa operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ilçesinde PKK/KCK terör örgütü için sosyal medya üzerinden propaganda yapan 7 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, tPKK/KCK YPG/PYD silahlı terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin engellemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19.03.2021 günü Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen İlçelerinde 7 adreste eş zamanlı operasyonel faaliyet düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.