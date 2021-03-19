'Susurluk kazası' davasının avukatlarından Kavşut, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından Kavşut, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından Kavşut, son yolculuğuna uğurlandı


Derya EVREN-Mehmet İNAN/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de evinde ölü bulunan ve bir dönem `Susurluk kazası´ davasında avukatlık yapan İsmail Kavşut (62), son yolculuğuna uğurlandı. Kavşut'un ağabeyi Mustafa Kavşut, 'Ölümü bizim içim büyük bir şok oldu' dedi.Balıkesir Barosu´na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut´un Susurluk´taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut´un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut´un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde  Kavşut´un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne gönderildi.GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİsmail Kavşut, yapılan otopsinin ardından Susurluk Çarşı Camii´nde son yolculuğuna uğurlandı. Kavşut´un cenazesinde eşi Birsen, kızları Albina ve Nejan Kavşut duygu dolu anlar yaşadı. Cenazeye Balıkesir Barosu´nun avukatları ile Kavşut´un yakınları katıldı. İsmail Kavşut´un cenazesi kılınan namazın ardından Susurluk Şehir Mezarlığına defnedildi."ÖLÜMÜ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞOK OLDU"Mesaiye gitmeyince arkadaşlarının merak edip evine bakması sonucu cansız bedeni bulunan Avukat İsmail Kavşut´un ağabeyi Mustafa Kavşut,  kardeşinin alanında iyi bir avukat olduğunu  belirterek, sağlıklı olduğunu ve ölümünün kendilerini şok ettiğini söyledi. Kavşut; "Buranın sevilen bir avukatıydı. Bir gün önce beni aradı. Eşimle uzun uzun  keyifli sohbetler ettiler sonra benimle de görüştü. Hoş sohbetlerle, iyi dileklerle, koronayla ilgili tembihlerden sonra vedalaştık. Dün akşam saatlerinde oğlum aradı beni `Baba kötü bir haberim var amcam vefat etmiş´ dedi. Ondan sonra avukat bir arkadaşı aradı, mesaiye gelmeyince merak ettiklerini, evine gidip kapıyı açtıklarını ve cenazesini bulduklarını söyledi. Görünen o ki kalp krizi ama kesin sonuç otopsiden sonra belli olacak. Tanınmış bir avukattı çok başarılıydı da alanında. Susurluk Davası´nda kamyon şoförünün avukatıydı. Çok sağlıklıydı sadece sigara içiyordu, bazen eşim ona takılırdı sigarayı çok içme diye. O da sağlıklı olduğunu söylerdi. Bizim için çok büyük bir şok oldu" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-03-19 15:53:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karesi’de park ve yeşil alan miktarı artıyor
YEREL HABERLER Karesi’de park ve yeşil alan miktarı artıyor
Altıeylül projelerin kaynağı olacak
YEREL HABERLER Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Erdek'te otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erdek'te otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Balıkesir merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 ...
Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtıldı
Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı
YEREL HABERLER Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta ...
Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi ...
Balıkesir'de PKK/KCK propaganda yapan 7 şahsa operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de PKK/KCK propaganda yapan 7 şahsa ...
Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 6 ilde operasyon
İmalatçıların fahiş zamları esnafın belini büküyor
YEREL HABERLER İmalatçıların fahiş zamları esnafın belini büküyor
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Eğinlioğlu vefat etti
YEREL HABERLER Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Eğinlioğlu vefat etti
(Özel) Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde Pirinç, el değmeden tarladan sofraya ulaşıyor
YEREL HABERLER (Özel) Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde Pirinç, ...
Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail ...
'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail ...
Kaymakam Memiş’ten dinamik denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Memiş’ten dinamik denetim
Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı
18 Mart Gönen'de kutlandı
YEREL HABERLER 18 Mart Gönen'de kutlandı
Sındırgı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
YEREL HABERLER Sındırgı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
Şehidin mektubunu 106 yıl sonra Balıkesirliler okudu
YEREL HABERLER Şehidin mektubunu 106 yıl sonra Balıkesirliler okudu
18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü Manyas’ta kutlandı
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü Manyas’ta ...
Beyaz et devinden Avrupa müjdesi Hastavuk Balıkesir'de kuluçka tesisini açtı Hastavuk Civciv Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür Müfit Yavuz: "Pek yakında Avrupa Birliği ülkelerine de Türk yumurtasını, etini market raflarında göreceksiniz"
YEREL HABERLER Beyaz et devinden Avrupa müjdesi Hastavuk ...
Edremit Şehitliği'nde 18 Mart Töreni
YEREL HABERLER Edremit Şehitliği'nde 18 Mart Töreni
TÜBİTAK Bölge finalinde Balıkesir 52 proje ile yarışacak
YEREL HABERLER TÜBİTAK Bölge finalinde Balıkesir 52 proje ile ...
Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni
YEREL HABERLER Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni