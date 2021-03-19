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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirspor’a ceza yağdı

İHA

Balıkesirspor’a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 59 sayılı toplantısında aldığı kararlar sonrasında Balıkesirspor’a Altay ile oynanan TFF 1. lig maçında yaşanan olaylar sonucu ceza yağdı.
Kırmızı beyazlı ekibe usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26 bin TL para cezası kesilirken, COVİD19 tedbirlerine ilişkin talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası verildi. Yönetici İbrahim Teke’ye 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verilirken, yardımcı antrenör Engin Çatır 3 maç men ve para cezası, teknik sorumlu Yusuf Şimşek’e de 1 maç men ve para cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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