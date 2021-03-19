Gömeç’te okul müdürü Akdeniz’e büyük onur

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Ahmet Tulun Himam İlkokulu Müdürü Nazmi Akdeniz, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından plaketle ödüllendirildi.

Balıkesir'in eğitim potansiyelini tüm paydaşları ile güçlendirmek amacıyla valilik ve MEB İl Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BiGEP) kapsamında Ahmet Tulun Himam İlkokulu Müdürü Nazmi Akdeniz, okuluna tasarım ve beceri atölyesi kazandırılmak için gösterdiği büyük gayretler nedeniyle Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından ödüllendirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi kriterleri çerçevesinde "Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye" hedefine ulaşabilmek adına yurt genelinde başlattığı BİGEP yönergesi doğrultusunda ödüle layık görülen Müdür Akdeniz’e plaketi; Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler nedeniyle Gömeç Kaymakamı Akgün Corav tarafından verildi.

Kaymakam Corav’ın makamında gerçekleşen mini törende; Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz de hazır bulundu.

Vali Şıldak’ın hazırlattığı plaketi Okul Müdürü Nazmi Akdeniz’e veren Kaymakam Corav, elde ettiği başarı nedeniyle Müdür Akdeniz ‘i kutladı.

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