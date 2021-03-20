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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak: Vaka sayısı çok yükseldi

DHA

Vali Şıldak: Vaka sayısı çok yükseldi


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısının çok yükseldiğini ifade ederek, "İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor" dedi.
Balıkesir´de mutasyonlu virüsün etkisiyle birlikte vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46´dan, 257.60´a yükseldi. Yüzde 49.36 oranındaki artışa rağmen, cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla, Balıkesir sokakları ve caddelerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını, kalabalık ortamlar oluşturmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise sosyal hesabından yaptığı açıklamayla, vatandaşları artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi. Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kapalı ortamlar hastalığın yayılımını kolaylaştırmakta. Tüm kapalı alanlarda tedbirlere uyulması gerekiyor. İlimizin yüksek risk grubunda olmasıyla kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü de mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor! Lütfen zorunlu olmadıkça cumartesi günü dışarı çıkmayalım! Bütün tedbirlere en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz."
VATANDAŞLAR VE ESNAFTA YÜKSELİŞTEN RAHATSIZ
İş yerine gittiği için mecburen dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirten Sevgi Eryılmaz, "Balıkesir ilinde vakaların sürekli olarak arttığını duyuyoruz. Bu yüzden buradan seslenmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Temizlik, mesafe kurallarına uyulsun. Ben mecburiyetten dışarıdayım, işe gidiyorum" dedi.
Sadece kamu kurumlarının aldığı önlemlerle artışın engellenemeyeceğini dikkat çeken Esin Döndüoğlu ise, vatandaşların mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Döndüoğlu, "Virüs vakalarının artması dikkatsizlik ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle yaşanıyor. Hala daha evlerde günler, toplu nişanlar yapılıyor. İhtiyacı olmadıktan sonra insanların bir arada durmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa esnafın iş yerleri kapalı kalacağı için işlerimiz oldukça zor. Sokaklara çıkmayı ve çarşı da yapılacak işleri daha uygun saatlerde yapılması gerekiyor. Yoksa Balıkesir olarak kırmızı renkten kurtulamayacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-03-20 14:25:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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