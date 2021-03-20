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Gömeç’te kurulacak tekstil atölyesi ile 60 kişiye iş istihdamı sağlanacak

İHA

Gömeç’te kurulacak tekstil atölyesi ile 60 kişiye iş istihdamı sağlanacak

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam kurulacak tekstil atölyesi ile 60 kişiye kadın işçiye, istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret ederek destek isteyen Himam, “SOGEB 2021 Projeleri kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunmuş olduğumuz Dursunlu Mahallemizdeki eski İlkokul binasının revize edilerek 60 kadın personelin çalıştığı tekstil atölyesine dönüştürme projemiz ile ilgili başkanımızı bilgilendirmede bulunup kendisinden konu ile ilgili desteğini istedik. İlçemiz de iş sahası çok kısıtlı. Proje onaylandığı takdirde ilçemizdeki kadın iş istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. Sayın Yılmaz’ın destek umudu ile ilgi olarak kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

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