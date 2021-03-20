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‘1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu’ Gömeç’te düzenlenecek

İHA

Türkiye ve dünyada ilk kez su altı sempozyumunun Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenleneceği açıklandı.

‘1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu’ Gömeç’te düzenlenecek

Türkiye ve dünyada ilk kez su altı sempozyumunun Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenleneceği açıklandı.
17 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlan ‘1. Kuzey Ege Gömeç Su Altı Heykel Sempozyumu’ için ilk toplantı yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Burhaniye Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Marmara Adalar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Su Altı Heykel Galerisinin ilk etabı olan ‘1. Kuzey Ege Gömeç Su Altı Heykel Sempozyumu toplantısı Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam başkanlığında toplandı:
GMKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Candan Şahin , GMKA Uzmanı Ekim Bengisu Hocaoğlu , Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Bilimleri Ve Mühendisliği Bölümü Profesör Mustafa Sarı, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel ve proje ekibi, Sempozyum kuratörleri heykeltraşlar Hakan Şengönül, Özlem Şebgönül ve belediye proje ekibiyle birlikte yapılan toplantıda paydaşlar arasındaki iş dağılımı yol haritası ile ilgili görüşmeler yapıldı.
Türkiye' de ve dünyada ilk olacak
Türkiye ve dünyada bir ilk olarak doğal marmara mermerlerinin kullanılacağı sempozyuma yoğun katılımcı ve davetli gelmesinin beklendiğini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Gelecek günlerde saha hazırlığı ve mermerlerin nakliyesine başlanacak. 17 Mayıs'ı iple çekiyoruz. Körfez Bölgesi’nde ilk defa bu kadar büyük çaplı bir proje gerçekleştiriliyor, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlersek bölgenin yıllardır en büyük sorunu olan büyük turizm açığını kapatmış olacağız. Bu heykel sempozyumu ile amacımız sadece su altına hayat vermek değil su üstündeki tüm esnafımızı da tekrardan canlanan turizm ile hayata bağlamaktır. Yaklaşık 5 yıl içerisinde su altında da karada da denizin altındaki çeşitliliği görmek isteyen tüm meraklılara cevap vermiş olacağız. Bu şekilde vatandaşlarımız ve turistlerimiz ister su altına dalış yaparak tüm heykellerimizi yerinde görebilecek fotoğraflayabilecek isterlerse de dalış bölgesine kurduğumuz dev ekranlı izleme noktalarında anlık olarak su altını izleyebilecekler. Biz bu projeye büyük umutlar ve heyecanlarla başladık sizden de bizim kadar heyecanlı olmanızı, umudunuzu çok yüksek tutmanızı bekliyoruz.''dedi.

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