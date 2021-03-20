Opr. Dr. Emirhan’ın adı okulda yaşayacak

Manyas’ta geçen Ocak ayında Kovid19’dan hayatını kaybeden Opr. Dr. Necati Emirhan’ın adı Manyas Anadolu Lisesinde yaşatılacak.

20202021 Eğitim Öğretim Yılı Etwinning Projesi kapsamında Manyas Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Zeynep Kaplan, Okul Müdürü Hayriye Başaran’dan aldığı destekle kurucu ortağı olan Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Selim Kaplan ile kurdukları “Yaşa ki Yaşat” çerçevesinde okullarının kütüphane ve laboratuvarına geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Opr. Dr. Necati Emirhan'ın adını verdiler.

Bu bağlamda sürecin başından beri ön saflarda mücadeleyi sürdüren değerli sağlıkçılarımızın isimlerini yaşatmayı amaçladıkları belirten Müdür Başaran sözlerinin devamında, “Projenin hedefleri doğrultusunda yeni normal diye adlandırılan hayatlarımızda kişisel temizliğin ve toplumsal sorumluluğun hem kendi yakınlarımız hem de sağlık çalışanlarına etkisi ele alındığını, öğrenci ve velileri dahil ettikleri etkinlikler düzenleyen okul öğretmenlerinin, öğrenci ve velilerde davranış değişikliği oluşturduğu ölçüde projelerinin pandemi sürecine doğrudan katkı yapacağını” belirtti.

Projeden sorumlu Zeynep Kaplan, projedeki etkinlikler sayesinde somut adımlarla proje sonunda daha bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak birlikte bu hastalığın üstesinden geleceklerine inançlarının tam olduğunu, belirterek, tüm bu çalışmaların ışığında bu süreçte topluma ışık olmuş kaybettiğimiz değerli sağlık çalışanlarımızın da isimlerinin yaşatılacak olması çalışmalarına ayrı bir anlam katacağına inandıklarını ifade etti.

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