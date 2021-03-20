Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar Mahallesi, koronavirüs vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-20 17:03:36



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