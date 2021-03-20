Sındırgı Kızılay’dan eğitime destek

Sındırgı Kızılay şubesi tarafından Düvertepe Kırsal mahallesinde bulunan yatılı bölge okulu öğrencilerine çanta dolusu kırtasiye yardımı yapıldı.

İçerisinde kırtasiye malzemeleri, dezenfektan, maske gibi ihtiyaçlarında yer aldığı 84 adet okul çantası öğrencilere verildi. Düvertepe YBİO çok amaçlı salonunda öğrencilere çantalar hediye edilirken Sındırgı Kızılay şube başkanı Talat Karakaya ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından öğrencilere Kızılay ve işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Her Türk vatandaşının birer yardım gönüllüsü olması gerektiği belirtilerek öğrencilerin de kendilerini bu konuda geliştirmeleri, güçlü Türk devleti için daha çok çalışarak güzel işlere imza atacak bireyler olarak yetişmeleri istendi.

Düzenlenen programa Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır, Kızılay Sındırgı şube başkanı Talat Karaya, Düvertepe YBİO müdürü İbrahim Kartal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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