81 ilde, 81 down sendromlu çocuğun konuşması için çalışma başlattı

Burhaniye ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Soner ve Ayşe Ertan çiftinin kızları Ayşe Melek (5), down sendromuyla dünyaya geldi. Anne Ayşe Ertan, yaptığı araştırmaların sonunda edindiği özel eğitim bilgisiyle kızının algısını artırdı, dil terapistiyle yaptığı çalışmayla da konuşmasını sağladı. Yazdığı 'Ayşe´nin Meleği´ isimli bir kitapla da özel birey sahibi ailelerle deneyimlerini paylaştı. Ayşe Ertan, `21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü´ nedeniyle, Türkiye´nin her ilinde yaşayan bir down sendromlu çocuğun konuşabilmesi için 81 ildeki dil terapistleriyle iletişime geçti. 'Down Sendromlu çocuk kalmasın´ sloganıyla 81 ilde, 81 özel çocuğun dil terapistleriyle buluşturulması için de bir proje hazırladı. Sosyal medya hesapları üzerinden de down sendromlu ailelere ulaşarak, bilgilendirici çalışmalar yapıyor. Down Sendromlu çocuk ailelerine destek olacak projeler yaptığını söyleyen Ertan, "Çocukların en önemli sorunu konuşma. Bu sorunun aşılabilmesi için dil terapistlerine rahat ulaşılabilmesi gerekiyor. Pahalı bir eğitim olan dil terapisi hizmetinden her çocuğun, rahatlıkla faydalanması için başlattığımız çalışmaya şu anda 18 uzman destek verdi. Dileğimiz daha çok çocuğun bu hizmetten faydalanması" ifadelerini kullandı.

`DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI´

Kızının down sendromlu olduğunu öğrendiğinde dünyanın başına yıkıldığını söyleyen Ayşe Ertan, durumu kabullenme sürecini anlattı:

"Çok üzüldüm başlarda. Ağladım ve depresyona girdim. Bu dönemde, en büyük desteği eşim Soner ve oğlum Atakan Ertan verdi. Ayşe Melek, 2016 yılında dünyaya geldi. Şok ve depresyon sürecimi atlattıktan sonra da `kızım için neler yapabilirim?´ diye düşünmeye başladım. Bu konuda kitaplar okuyup araştırma yaptım. Yüzlerce video izledim, seminerlere katıldım. Down sendromlu çocukları yetiştirme konusunda kendimi geliştirdim. Normal bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde bu sayının 47 olduğunu öğrendim. Bir kromozom fazlalığı sınırını ortadan kaldırmak için çok çalıştım. Çalışmaya da devam ediyoruz. Down sendromlu çocukları, bir güne sığdırmamalı, eğitimde karşılaştıkları sorunları çözmeli, bunun için de bütün aileler birbirimize destek olmalıyız."

`KIZIM KONUŞUYOR DİĞER ÇOCUKLAR DA KONUŞSUN´

Ayşe Melek´in sosyal medyadaki görüntüleri üzerine en çok, `Nasıl konuştu, nasıl başardınız?´ sorularıyla karşılaştığını söyleyen Ayşe Ertan "Bunun üzerine kitap yazmaya karar verdim. Bu sayede daha çok aileye, ulaştım. Benim kızım konuşuyor neden diğer çocuklarda konuşmasın? Vücudunun sağlam olması için bol bol egzersiz yaptık. Bu iki önemli sorunu vücud sağlamlığı ile konuşmayı aile olarak hep birlikte aştık. Bu sürece, babalar da destek olmalı. Annelere yardımcı olmalı" dedi.

Ayşe Melek´in babası Soner Ertan ise "Bütün yolu birlikte aştık. Oğlumla anneye ve kızımıza çok destek verdik. Bu sayede ancak çocuklarımız iyi bir seviyeye gelebilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY

