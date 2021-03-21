Balıkesir’de Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı

İHA

Balıkesir’de Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı

Burhaniye ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Ayşe Ertan ve Soner Ertan çifti, down sendromuyla dünyaya gelen 4 yaşındaki kızları Ayşe Melek’i konuşturmayı başardı. Anne Ayşe Ertan da yaşadığı deneyimlerini 'Ayşe'nin Meleği' isimli kitabında anlatırken, çok sayıdaki anne babaya da destek oldu.
Burhaniye ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan AyşeSoner Ertan çiftinin kızları Ayşe Melek 2016 yılında down sendromuyla dünyaya geldi. Anne Ertan, kızı ile ilgilenebilmek için doktora eğitimini yarıda bıraktı. Ardından da verdiği eğitimler ile Ayşe Melek'in konuşmasını sağladı. Ayşe Melek’in konuşması için anne ve babanın yanı sıra ağabey Atakan Ertan da seferber oldu. Şimdi 4 yaşında olan kızı ile yaşadığı deneyimlerini de 'Ayşe’nin Meleği' adını verdiği kitabında anlattı. Ayşe Ertan, "Ayşe Melek 2016 yılında dünyaya geldi. Down sendromlu olduğunu öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Çok üzüldüm. Ağladım ve depresyona girdim. Bu süreci atlattıktan sonra da kızım için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Araştırmalara başladım. Bu konuda kitaplar okudum. Videolar izledim Seminerlere katıldım. Böylelikle down sendromlu çocukları yetiştirme konusunda kendimi geliştirdim. Ayşe melek şu anda 4 yaşında ve konuşuyor. Bizim bir sosyal medya hesabımız var. Burada annelerin sorularını cevaplıyoruz. Nasıl konuştu nasıl başardınız diye soruyorlar. Anneleri yönlendirmeye çalışıyorum. Sonra kitap yazmaya karar verdim ‘Ayşe’nin Meleği’ adlı kitabı yazdım. Tüm down sendromlu çocuk annelerine ışık tutacak bir kitap. Benim kızım konuşuyor. Bunu ailece başardık. Eşim ve oğlumla beraber başardık. Babalarda destek olmalı. Buradan babalara sesleniyorum. Annelere yardımcı olsunlar. Bu konuda annelere bilgilendirmek için yeni projeler hazırlıyorum. 81 ildeki down sendromlu çocukları dil terapistleri ile buluşturmak istiyorum. Bu konuda da desteğe ihtiyacımız var. Şu anda 18 dil terapiste bize destek oluyor” dedi. Baba Soner Ertan da, bu süreci birlikte aştık. Annelerin rolü çok büyük. Ancak, babalarda destek olsun. Ben ve oğlum da destek olduk. Lütfen babalar daha çok destek versinler. Böylelikle, çocuklarımız daha iyi seviyelere gelecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Üniversitesi'nden olimpiyatlara Milli Güreşçi Kerem Kamal olimpiyat vizesi aldı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi'nden olimpiyatlara Milli ...
81 ilde, 81 down sendromlu çocuğun konuşması için çalışma başlattı
YEREL HABERLER 81 ilde, 81 down sendromlu çocuğun konuşması için ...
Karesi Milli Eğitim’den TÜBİTAK’a 29 proje
YEREL HABERLER Karesi Milli Eğitim’den TÜBİTAK’a 29 proje
Balıkesir’de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi ...
Kadın Oyunları Festivali sadece Türkiye’de değil, Dünya’da bir ilk Kültür Bakanlığı da festivale destek verme kararı aldı
YEREL HABERLER Kadın Oyunları Festivali sadece Türkiye’de değil, ...
Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı genişletildi Hafta sonunda marketlerin otoparkları da kapatılacak
YEREL HABERLER Balıkesir'de Covid-19 tedbirlerinin kapsamı ...
Balıkesir Büyükşehir’den Erdek’e 66 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’den Erdek’e 66 milyon liralık ...
Yarım asırlık tecrübe ile Sındırgı'nın son nalbandı
YEREL HABERLER Yarım asırlık tecrübe ile Sındırgı'nın son nalbandı
Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES kodu Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı
YEREL HABERLER Berber, kuaför ve güzellik salonuna HES ...
Sındırgı Kızılay’dan eğitime destek
YEREL HABERLER Sındırgı Kızılay’dan eğitime destek
İvrindi'de Kılcılar mahallesine karantina
YEREL HABERLER İvrindi'de Kılcılar mahallesine karantina
Gömeç Devlet Hastanesi’nde son viraj 5 yıldızlı otellerle eşdeğerli yeni hastane 2 ay sonra hizmete giriyor
YEREL HABERLER Gömeç Devlet Hastanesi’nde son viraj 5 yıldızlı ...
Erdek Ballıpınar’da korona virüse geçit yok
YEREL HABERLER Erdek Ballıpınar’da korona virüse geçit yok
Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
Opr. Dr. Emirhan’ın adı okulda yaşayacak
YEREL HABERLER Opr. Dr. Emirhan’ın adı okulda yaşayacak
‘1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu’ Gömeç’te düzenlenecek
YEREL HABERLER ‘1. Kuzey Ege Su Altı Heykel Sempozyumu’ Gömeç’te ...
Balıkesir’e yeni müftü
YEREL HABERLER Balıkesir’e yeni müftü
Eğinlioğlu dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Eğinlioğlu dualarla uğurlandı
Gömeç’te kurulacak tekstil atölyesi ile 60 kişiye iş istihdamı sağlanacak
YEREL HABERLER Gömeç’te kurulacak tekstil atölyesi ile 60 kişiye iş ...
Büyükşehir zabıtadan hijyen denetimi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtadan hijyen denetimi aralıksız ...
Vali Şıldak: Vaka sayısı çok yükseldi
YEREL HABERLER Vali Şıldak: Vaka sayısı çok yükseldi
BAÜN Deprem araştırma merkezi kurdu
YEREL HABERLER BAÜN Deprem araştırma merkezi kurdu
Balıkesir'de Huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de Huzur operasyonu