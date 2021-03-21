Bigadiç'te kırsal mahalle karantinaya alındı

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Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Elyapan Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Elyapan Mahallesi, koronavirüs vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bigadiç İlçemize bağlı Elyapan Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-21 13:48:44



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