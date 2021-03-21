Balıkesir´de tedbirler arttırıldı, ev ziyaretleri yasaklandı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de son bir haftada, 100 bin kişide görünen vaka sayısı yüzde 11.9 artışla, 288.16 oldu. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni anılan kararlar kapsamında, HES kodu kullanım alanı genişletildi. Parklar kapatıldı ve evlere gerçekleştirilecek ziyaretler yasaklandı.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 13-19 Mart arası illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre, Balıkesir´de her 100 bin kişide görünen koronavirüs vaka sayısı, yüzde 11.9 artışla 257.60´tan, 288.16´ya yükseldi. Artışın devam etmesi üzerine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek tedbirler alındı. Karar doğrultusunda, HES kodunun kullanım alanı genişletildi. Berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehirlerarası otobüs terminallerinin giriş-çıkışlarında ve marketlere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, marketlere araçlarla gidilmemesi için market otoparkların kapatılmasına karar verildi.Çocuk parkları, çocuk oyun grubu bulunan alanlar ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimleri tarafından kullanıma kapatılması, sahil bantları ile yoğunluk yaşanan caddelerdeki banklarda en fazla 2 kişinin oturması da alınan kararlar arasında yer aldı. Piknik ve mesire alanlarındaki yoğunluğun kontrol altına alınması kararlaştırılırken, dikkat çeken önemli diğer bir uygulama ise ev ziyaretlerinin yasaklanması oldu.Kararda şu ifadeler yer verildi:"Kaymakamlıklar tarafından site ve apartman yöneticilerine yapılacak tebligat çerçevesinde, her türlü ev ziyaretinin yapılmaması, ayrıca vaka tanısı olan ve temaslı kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaması ve bu ikametlere ziyaretçi kabul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmasına karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-21 14:39:19



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