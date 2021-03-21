Balıkesir’de Türk Dünyası ve Nevruz konulu konferans yapıldı

Balıkesir’de 21 Mart Nevruz Günü nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Balıkesir Türk Ocakları tarafından Türk Dünyası ve Nevruz konulu konferans Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Balıkesir Türk Ocakları tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda akademisyen ve bilim insanının takip ettiği Türk Dünyası ve Nevruz konulu konferansı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu tarafından verilirken programın sunuculuğunu Hacettepe Üniversitesinde Doktora eğitimi yapan Eğitimci Yasemin Tokmak yaptı. Programa Öğretim üyesi Prof. Dr. Çobanoğlu’nun öz geçmişinin okunması ile başlandı. Prof. Dr. Çobanoğlu Türk Dünyasında Nevruz’un önemini anlatarak başladığı konuşmasında "Nevruz’un 21 Mart Kuzey Yarımkürede bulunan bütün kültürlerde ekinoks günü olarak çeşitli şekillerde kutlanır. Bu tarihte gece ile gündüz eşitlenir, kış biter yaz başlar. Sümerlerden bu yana tarihin çeşitli topluluklarında geçmişten bugüne kutlanmaktadır. 21 Mart, hayvancılık ve tarım için önemli bir tarihtir, diriliş günüdür. Koyunlar kuzular, toprak ekim, dikim için hazırlanır. Kış biter, yaz başlar. Hayvanlar yaylakta yazın yayılır. Türklerin geleneksel 12 Hayvanlı Türk takviminin de başlangıç günüdür, yeni yılın ilk günü olduğunu anlattı.



Prof. Dr. Çobanoğlu, "Türkiye’de 21 Mart, resmî bayram kabul edilmeli" dedi.

Çobanoğlu konferansının devamında Nevruz’a değişen çağ ile birlikte Nevruz Bayram’ına yeni anlamlar yüklenmesi gerektiğini belirterek, “ Türk Dünyası Hürriyet ve Kardeşlik Bayramı. Bu ada Birlik ve Dirlik Günü de eklenebilir. Türkiye’de 21 Mart, resmî bayram kabul edilmelidir. Diğer Türk devletlerinde resmî bayramdır ve bu güne özel önem verilmektedir. 21 Mart gündüz ile gecenin eşitlendiği bir gün olduğu için kadın ve erkeğin insan olma paydasında eşit olduğu bir gün olmalıdır. İslamiyet’i insan yönünden anlamaya çalışmalıyız. Kur’anı Kerim’de “Ey İnsanlar!” şeklinde hitap edilmektedir. Doğaya, Çevreye Sahip Çıkma Günü. Her yıl bir Kıbrıs Adası kadar toprak kaybetmekteyiz. Doğamıza sahip çıkmamız bizim en önemli görevimiz olmalı, ağaç dikmeliyiz. Üniversiteler, rektörler, bilim insanları 21 Mart günü üniversitenin kapılarını halka açmalı, halkla kucaklaşmalıdır. Rektörler, kazanlarda pilav, yemek yapıp eliyle halka dağıtmalıdır. Bu günün önemini kültürü bilen bilim insanları anlatmalıdır” dedi.



Türk Dünyası ve Nevruz konulu konferansa Türkiye’nin yanı sıra İran, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan’dan katılımcılar yer alarak söz alarak çeşitli önerilerde bulundular. Konferansta Balıkesir Türk Ocağı Başkanı Tahir Korucuoğulları, pandemi biterse seneye Balıkesir’de toplanıp bu günü hep birlikte Türk Dünyası Buluşma Günü olarak kutlamayı önerdi.

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