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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkan Sözeri: "Güzel bir geriye dönüş yaptık"

İHA

Erkan Sözeri: "Güzel bir geriye dönüş yaptık"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzlaspor karşısında güzel bir geri dönüşe imza atarak, önemli galibiyet elde ettiklerini söyledi.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 32 mağlup etmeyi başardı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün maçta bir sürü senaryo ve hikaye vardı. Aslında beklemediğimiz senaryo da oldu. Maçın başında hemen daha 1. dakika dolmadan ve 7. dakikada bireysel hatalardan iki gol yedik. Zaman zaman bu hataları ikinci yarıdaki maçlarda yaptık ama oyuncularımız öyle güzel durdu ve reaksiyon verdi ki bu maça o kadar güzel hazırlandık ki o kadar inanmışlar ki gerçekten güzel bir geriye dönüş yaptık. Maçta her türlü aksiyon vardı. Gol vardı, kaçırdığımız goller vardı, yediğimiz goller vardı. Bilmiyorum kaç kişi Türkiye'de bu maçı izledi ama izleyenlerin keyif aldığı ortada. Almışlardır mutlaka. Bakıldığı zaman ben oyuncularımla bu hafta iyi bir çalışma yaptım, iyi bir analiz yaptım. Duran toplarda olsun, oyunun akışında olsun. Beklediğimiz şeyler de oldu. Attığımız goller çalıştığımız taraflardan geldi. Mesela attığımız ilk gol Doğan Can'a orta yapıp, oradan sektirip takip ederek gol yapmaktı ki bunu başardık. Bugün baktığımızda sağ ve sol beklerimiz golle buluştu. Ben de yıllarca futbol oynadığımda sağ bek oynarken, ofansif yönüm iyiydi. Bu da beni ayrıca sevindirdi. Çünkü futbolda maalesef bu dönemlerde bekler ve stoperler ekstra sokarsanız ceza sahası içine o zaman daha çok pozisyona giriyorsunuz. Gerçekten kutluyorum oyuncularımı. Camiaya hayırlı olsun. Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim; '21 mağlupsunuz. Siz eğer ilk yarıdaki oyununuzun aynısını oynayın. Buraya yine mağlup gelirseniz alınlarınızdan öpeceğim' dedim. Çünkü bugün hakikaten sezonun en iyi futbollarından, en iyi mücadelelerinden birini oynadık. İkinci yarıda da oyuncularım beni yanıltmadı. Güzel bir galibiyet aldık. Onlara maçtan sonra sadece üç kelime söyledim. 'Sizinle gurur duyuyorum' dedim. Onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Başkanımıza, yönetimimize, camiaya, ailemize hayırlı uğurlu olsun. Aşağı ile bağlarımızı büyük ihtimalle kopardık. Matematiksel devam etse bile bunu hedefliyorduk. Şimdi yukarıya doğru olan playoff hedeflerimiz devam ediyor. Belki zor olacak, belki çok puan farkı var ama sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum, Tuzlaspor'a da başarılar diliyorum. Maçın içinde ufak tefek gerginlikler oluyor. Maçın tansiyonuna verelim. Bir eksiğimiz, hatamız oldu ise de kusura bakmasınlar. Son olarak da maçın hakemlerine bir iki söz söylemek istiyorum. Direnç Tonusluoğlu ve ekibi zaman zaman bize de rakibe de eksikler, hatalar yapmıştır. Ama ben hep şunu savunuyorum; kritik yerlerde hata yapmamak lazım. Keçiören maçında olduğu gibi ama orta sahada civarında hatalar olabiliyor. Ben geleceğini çok iyi görüyorum Direnç Tonusluoğlu ve ekibinin. Bugün de hakikaten kendilerine yakışan bir maç yönettiler. Ne gördülerse onu çaldılar. Onları da ayrıca tebrik ederim. Yolları açık olsun" diye konuştu.

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