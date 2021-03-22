Erdek'te deprem 3.7 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 00.33'de yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem Erdek ilçesinde hissedildi.

Depremin ardından Erdek sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.