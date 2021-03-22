Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 48 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-03-22 10:28:21
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