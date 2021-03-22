Yeniköy Mahallesi imeceyle 83 pavlonya fidanı dikti

Manyas ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi Orman Haftasında mahallelerinde imece usulü 83 pavlonya fidanı dikimi yaptılar.

Manyas'ın kırsal Yeniköy Mahallesi Orman Haftası nedeniyle seksen adet pavlonya fidanını toprakla buluşturdular. Mahalle Muhtarı Ceyhun Çakır öncülüğünde mahalle de ikamet eden ve Yeniköy Mahallesinden olup çevre il ve ilçelerden vatandaşlar kendi aralarında fidan satın almak için 8 bin TL para topladılar. Daha sonra topladıkları parayla BursaKestel ilçesinden çabuk büyümesi, mor çiçekleri ve güzel kokusuyla bilinen 83 adet pavlonya fidanını satın alarak, mahalleli hep birlikte Yeniköy Mahallesi giriş ve çıkışında ki yol güzergâhına diktiler.

Kırsal Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ceyhun Çakır "Orman Haftasını böyle bir etkinlikle kutlamak istedik, mahalle halkım da bu konuda bana gerekli desteği vererek fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğe güzel bir miras bırakmanın da sevincini birlikte yaşıyoruz."

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