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Balıkesir'de pazar günü izinsiz sokağa çıkan 541 kişiye ceza

İHA

Balıkesir'de pazar günü izinsiz sokağa çıkan 541 kişiye ceza

Balıkesir İl genelinde 21 Mart 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 541 kişiye idari para cezası uygulandı.
Tüm ülkede yükselen vaka artışını İlimizde de kontrol altına almak için hareketliliğin azalmasının önemini her fırsatta dile getiren Vali Şıldak hayatın normal seyrine dönebilmesi için sosyal medya üzerinden uyarılarına devam ediyor.
Çok yüksek riskli iller arasında yerini alan Balıkesir'de pazar günleri halen uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken Vali Şıldak paylaşımında bu hafta uygulanan kısıtlamada 541 kişiye idari para cezası uygulandığını bildirdi. "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde İlimizde de denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini vurgulayan Vali Şıldak paylaşımında; "Covid19 Denetimlerimizi Aralıksız Olarak Sürdürüyoruz... Balıkesir İli genelinde 21 Mart 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 541 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Yaptırımla karşılaşmamak ve normalleşmeye dönebilmek için" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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