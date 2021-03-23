Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası´na çıkan 36 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmeni, kurtardı. Kaçak göçmenlerin, Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek için bindikleri lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası´na çıktıkları öğrenildi.
Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Hüsnü EVREN
2021-03-23 10:28:25
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