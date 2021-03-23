Balıkesir'de araç sayısı 504 bin 407 oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 504 bin 407 oldu. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, şubat ayı itibarıyla Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 504 bin 407 araç olduğunu açıkladı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Balıkesir’de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 504 bin 407 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı şubat ayı itibarıyla 240 bin 682 oldu.

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