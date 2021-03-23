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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gömeç Belediye Başkanı Himam yaşlıları unutmadı

İHA

Gömeç Belediye Başkanı Himam yaşlıları unutmadı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam yaşlıları unutmadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplumdan izole bir hayat sürdürmek zorunda kalan ilçedeki bazı yaşlı sakinleri evlerinin kapısından ziyaret eden Başkan Himam, yaşlı vatandaşların sorunlarını dinledi ve Yaşlılar Haftası’nı kutladı.
Gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Bu anlamlı hafta boyunca gönül isterdi ki bütün yaşlılarımızın evlerini ziyaret ederek onların yanında olalım. Ama malum Covid 19 salgınını ülkece atlatmış değiliz. En büyük önceliğimiz onların sağlıklarını korumak. Bu nedenle kısıtlı şartlar altında gerçekleştirebildiğimiz ziyaret ile onları bir nebze de olsa hatırladığımızı hatta hiç unutmadığımızı göstermek istedik. Geçmişimizi aydınlatan geçmişten ders çıkararak geleceğimizi şekillendirmemizi sağlayan kıymetli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor. Gelecek sağlıklı günlerde bir arada nice mutlu seneler geçirmeyi diliyorum. “ dedi.

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