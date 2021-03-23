Bandırma'daki okulların "Güzel Okulum" projesi ile eksiği kalmayacak

Bandırma Kaymakamlığı tarafından yaşama geçirilen “Güzel Okulum” projesi kapsamında okullara kütüphane, çok amaçlı salon ve atölyeler kazandırılmaya devam ediliyor.

Bandırma Kaymakamlığı tarafından sürdürülen "Güzel Okulum" Projesi ile kentteki bir çok okulun atölye, laboratuvar, kütüphane eksikleri hızla tamamlandı. Son olarak hayırsever bir firma tarafından Bandırma Mesleki Teknik Anadolu Lisesine 300 kişilik çok amaçlı salon yaptırıldı.

2017 yılında başlattıkları “Güzel okulum” projesi konusunda bilgi veren Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, “Başlangıçta müsait alanı bulunan bütün okullarımıza zenginleştirilmiş kütüphane oluşturulmasını hedefleyen proje zaman içerisinde müsait alanı bulunan okullarımıza çok amaçlı salon, FeteMM, akıl ve zeka oyunları, yaşam becerileri, tasarımbeceri ve müzik atölyesi yapımını da kapsayacak şekilde genişletildi. Proje kapsamında Bandırma Belediyesi, Kültür Eğitim Vakfı, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve hayırsever firma ve kişilerin katkıları ile yapımlar gerçekleştirilmektedir. Üç yıldır uygulanan projeye 1,5 Milyon TL’nin üzerinde destek alınmış ve 2017 yılı itibariyle hiçbir kamu okulunda zenginleştirilmiş kütüphane, çok amaçlı salon, tasarımbeceri atölyesi ve müzik atölyesi bulunmazken; 2021 yılı sonu itibariyle müsait alanı bulunan bütün okullarımızda tamamlanmış olacaktır” dedi.

20172020 yılları arasında okullara yapımı tamamlanan kütüphane, atölye ve çok amaçlı salonlar konusunda da bilgi veren İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “Proje ile 2017 yılından bu yana; 21 Kütüphane, 2 Tasarım Beceri Atölyesi, 7 Çok Amaçlı Salon, 1 Bilişim ve 1 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi tamamlanmış ve 7 Müzik Atölyesi, 4 Çok Amaçlı Salon, 2 FeteMM, 2 Yaşam Becerileri, 1 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ile 1 Kütüphane yapımı devam etmektedir ” dedi.

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