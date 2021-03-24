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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarmadan huzur ve trafik uygulaması

İHA

Balıkesir'de jandarmadan huzur ve trafik uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonu sırasında araçlarda da trafik uygulaması yaptılar. Asayiş uygulamasında 8 aranan şahıs yakalanırken, yapılan trafik uygulamasında 108 araca 81 bin 892 lira idari para cezası uygulandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi ve Gömeç ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; 8 aranan şahıs yakalanırken, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirdi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, son zamanlarda ''yolcu taşımacılığı yapan araçların'' karıştığı trafik kazalarında artış olması sebebiyle, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla "Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlar ve Sürücülerin Denetimi” faaliyeti icra edildi. Yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerin denetimi sonucunda; 2 bin 601 araç kontrol edilerek, 108 araca 81 bin 892 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 46 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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