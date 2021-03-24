Dr. Bezirkanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere Başbakanı Johnson: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erdek'te Sağlık Ocağı doktoru Süleyman Bezirkanoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdek’te 29 yıldır başarılı bir şekilde görev yapan Dr. Süleyman Bezirkanoğlu (55) geçirdiği beyin kanamasının ardından sevk edildiği Balıkesir Şehir Hastanesi'nde vefat etmişti.

Erdek 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Süleyman Bezirkanoğlu'nun cenazesi dün Erdek'te ki evinin önüne getirildi. Burada sevenleri tarafından helallik verilmesinin ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.