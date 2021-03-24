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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de pandemi tekne satışlarını artırdı

İHA

Balıkesir’de pandemi tekne satışlarını artırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tekne imalatı yapan Özcan Acar, pandemi sürecinde tekne satışlarının arttığını söyledi. Son zamanlarda halk tipi fiber tekneler imal ettiklerini belirten Özcan, artan talebi karşılamak için geceli gündüzlü çalıştıklarını bildirdi.
Burhaniye’de tekne imalatı yapan 64 yaşındaki Özcan Acar, deniz aşkı yüzünden tahsilini yarıda bırakırken, yaklaşık 47 yıldır tekne imalatı yapıyor. Son zamanlarda kameralı fiber tekneler yapan Özcan, pandemi sürecinde teknelere olan rağbetin arttığını söyledi. Talebi karşılamakta zorlandıklarını anlatan Özcan, tekneleri büyüklüğüne göre 6570 bin ile 350 bin lira arasında sattığını kaydetti. Tekneleri Avrupa’ya göre ucuza mal ettiklerini ifade eden Acar, “Pandemi başladıktan sonra insanlar denizde tatil yapmak ve stres atmak için teknelere merak sardı. İddialı bir şekilde bunları satın almaya başladılar. Bizde kendimizi geliştirerek tamamı polyesterden halk tipi tekneler yapmaya başladık. Bu işe oldukça iddialı bir şekilde girdik. Son derece başarılı tekneler çıkarmaya başladık. Talep de çok fazla oldu. Geçtiğimiz dönemlerde yılda 810 tekne siparişi olurken, pandemi döneminde bu rakam 30’u geçti Gece gündüz bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben eğitimimi bile bırakıp bu işe başladım. Son yıllarda Avrupa’dan tekne getireceğimize kendimiz çok daha ucuza tekneler yapmayı başardık. Bunun için çok mutluyum. İnsanlarda çok mutlu. Biz burada 67 kişi istihdam ediyoruz. Ekibi daha da artırmak istiyoruz. Ancak eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Zamanla yarışarak bu tekneleri yapıyoruz. Teknelerimiz herkese hitap edebilsin diye 34 ayrı kategoride plânlıyoruz. 6570 bin liradan 350 bin liraya kadar teknelerimiz mevcut. Deniz hayattır diyorum. Deniz, herkesin stresini alan ve hastalıkları gideren bir ilaçtır” dedi.

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