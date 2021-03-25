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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina

İHA

Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.
Pozitif teşhisi konan kişilerin ve bunların temaslı olduklarının izolasyona tabi olmalarının hastalığın yayılımının engellenmesinde en önemli hususların başında geldiği bilinirken, Vali Şıldak; uyarılara, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bugün itibariyle bu kurala uymayan 54 kişi olduğunu bildirdi.
Söz konusu kuralı ihlal eden kişilerin Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulduğunu belirten Vali Şıldak, herkesi duyarlılık göstererek sorumlu davranmasını istediği paylaşımında; “Salgınla mücadele toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız hala bu kurala uymuyor. Bugün itibariyle bu sebepten dolayı 54 kişi Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutuluyor. Mutasyonlu virüsün İlimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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