Balıkesir'de toprağa 1 milyon fidanlık destek

TEMA Vakfı, ‘Türkiye Çöl Olmasın’ sloganı ile çıktığı yolda Balıkesir’de 1 milyonu aşkın fidanı toprakla buluşturdu.

Türkiye’nin 81 ilinde en az bir hatıra ormanı bulunan TEMA Vakfı, son 30 yılda 22 bin futbol sahası büyüklüğündeki alana 18 milyon 600 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Bunların 700 bini ise meşe palamudundan oluştu. TEMA Vakfı Balıkesir Temsilcisi Metin Kuter, “Balıkesir ilimizin çeşitli alanlarında bugüne kadar hatıra ormanları oluşturduk ve toplam 1 milyon 161 bin 785 fidan diktik. Bugüne kadar doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile 4 milyondan fazla çocuğa ulaştık. Eğitim ve öğretimin tüm bölümlerine yönelik modern doğa eğitimi programları geliştirdik. Milyonlarca çocuk ve yüz binlerce yetişkin eğitim programlarımızdan faydalandı, ekolojik okuryazarlık kavramıyla tanıştı. 20202021 Eğitim Öğretim yılında Balıkesir’de okul öncesi 45 sınıfımızda, ilkokul 66 sınıfımızda MEB protokollü TEMA Vakfı eğitim programlarını uyguluyoruz. 20202021 Eğitim Öğretim yılımızın 1. döneminde . ilkokullarımızın 2, 3 ve 4. sınıflarında toplam 9 sınıfımızda ‘Arılar varsa yarınlar var’ projemizi, toplam 31 sınıfımızda ‘Sıfır Atık’ projemizi uyguladık. Ayrıca ağaç kardeşliği projemiz ile Edirne’de fidan diktik. Ekim sonrası ise öğrencilere fidan sertifikası verildi. Yine 22 Mayıs’ta Balıkesir merkezde ve Burhaniye ilçemizde bisiklet turu düzenleyeceğiz” dedi.

Çevre ile ilgili 100 civarında kitabı kamuoyuna kazandırdıklarını dile getiren Kuter, TEMA’nın ayrıca Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekreteryası (UNCCD) önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun yanında devletlerin aday gösterildiği “Yaşam İçin Toprak/Land for Life” ödülünü aldıklarını söyledi.

Kuter, sözlerinin sonunda TEMA’nın 81 ilde 900 bini aşkın bağışçısı bulunduğunu ifade etti.

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