Burhaniye’de kooperatif başkanı Yavuz hayatını kaybetti

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Börezli Topraksu Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yavuz, Börezli mezarlığında toprağa verildi.

Burhaniye’de iki dönemden bu yana KızıklıBörezli Topraksu Sulama Kooperatifi Başkanlığını yürüten Halil İbrahim Yavuz, dün akşam üzeri otomobiliyle Börezli mahallesindeki evine giderken, mahalle girişinde otomobilinin içinde rahatsızlandı. Çağrılan sağlık ekipleri, 63 yaşında 3 çocuk babası Yavuz’un öldüğünü belirledi. İki dönemden bu yana bin 200 ortaklı KızıklıBörezli Topraksu Kooperatifinin başkanı olan Yavuz’un ani ölümü yakınlarını ve kooperatif ortaklarını üzüntüye boğarken, cenazesi gözyaşları arasında Börezli mezarlığında toprağa verildi.

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