Burhaniye'de çatı yangını korkuttu

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Burhaniye ilçesinde bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Çatı yangını, Yunus Mahallesi Kavakdibi Caddesinde meydana geldi. Tek katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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