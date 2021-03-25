Edremit’te Roman Çalıştayı Başkan Arslan: “Romanların yanındayız”

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu ve Balıkesir Roman Dernekleri’nin düzenlediği Türkiye Roman Çalıştayı Balıkesir’in Edremit ilçesinde başladı.

Pandemi nedeniyle sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilen toplantıda 8 Nisan Romanlar Günü’nde yapılacak faaliyetle ilgili hazırlıklar ve Edremit’te yaşayan roman vatandaşların sorunları görüşüldü. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı konuşmada “Edremit Belediyesi ve CHP Edremit İlçe Başkanlığı olarak bu dönem Roman vatandaşlarımızla ilişkilerimizde çok farklı bir noktadayız. Bu olumlu ilişkilerin sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz. Bizler partimizle belediyemizle sizlerin emrindeyiz. Bu çalıştayın da sorunların çözümü noktasında güzel sonuçlar vereceğine ve başarılı olacağına eminim. 8 Nisan’da İzmir’de yapılacak olan Romanlar Günü etkinlikleri için alt yapı olacak çalıştayınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Edremit Belediyesi ve CHP Edremit İlçe Başkanlığı’nın katkılarıyla devam edecek olan Türkiye Roman Çalıştayı’nın açılışına; CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Çiftçioğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güven ve Edremit’te faaliyet gösteren roman derneklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.