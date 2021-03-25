Kaymakam Yıldız’dan kovid-19 denetimi

Manyas ilçe Kaymakamı Fatih Yıldız güvenlik güçleri ile birlikte yol devriyesine katılarak covid19 denetimlerini kontrol etti.

Balıkesir'in covid19 salgınında yüksek riskli iller gurubunda olması ilçelerde de bu konuda ki önlemleri sıklaştırdı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bu kez yol devriyesine çıkarak araçlarda ki kovid19 konusunda alınan önlemlerin denetlenmesi uygulamasına katıldı. İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe ve İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar'ın da katıldığı denetimler de Kaymakam Fatih Yıldız sürücülere maske kullanımlarıyla ve araçlarında aldıkları gerekli önlemler için teşekkür ederken, amacın kendilerini cezalandırmak değil, salgının il genelinde yayılımını azaltmak ve bir an önce normal sürece geçilmek olduğunu söyledi.

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