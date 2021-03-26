Balıkesir’de 61 okul “eTwinning Okul” etiketi almaya hak kazandı

eTwinning faaliyetleri kapsamındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Balıkesir il genelindeki 61 okul "eTwining School" etiketi ile ödüllendirildi.

Avrupa'da okul ortaklıkları kurularak projeler yürütülmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülüyor.

Avrupa’da 43 ülkenin Milli Eğitim Bakanlıkları düzeyinde yürütülen eTwinning faaliyetinde etkin olan ve proje yürüten okullara Avrupa’da yüksek düzeyde tanınırlık sağlayan eTwinning Okul Etiketi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından 22.03.2021 tarihinde açıklanan sonuçlara göre Balıkesir il genelinde 61 okul “eTwinning Okul Etiketi” almaya hak kazandı. Etiket almaya hak kazanan kurumların belgeleri, okullara teslim edilmek üzere merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Okul Ağı tarafından gönderiliyor.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "eTwinning Okulu" etiketi almaya hak kazanan okul sayısının 61 olduğunu açıkladı.

20182019 eğitimöğretim yılında 8, 20192020 eğitimöğretim yılında 15 iken, 20202021 eğitimöğretim yılında 61’e yükseldiğini belirterek, “eTwinning Okulu etiketi almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyor; bu başarıda büyük emekleri olan İl Koordinatörümüz Ümit Yel başta olmak üzere katkı sunan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

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